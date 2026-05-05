Feuerwehr Olpe

FW-OE: Festlicher Sonntag im Haus der Feuerwehr

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Olpe (ots)

Am vergangenen Sonntag fand im Haus der Feuerwehr Olpe erneut der feierliche Floriansgottesdienst statt. Die Feuerwehr gestaltete die Feier zu Ehren ihres Schutzpatrons gemeinsam mit dem Nachwuchs, während der Musikzug mit zahlreichen Stücken für einen würdevollen Rahmen sorgte.

Im Anschluss an den Gottesdienst segnete Pfarrer Johannes Hammer ein neues Löschfahrzeug. Anschließend ergriff Bürgermeister Tobias Schulte das Wort und erläuterte den rund 300 Anwesenden die Notwendigkeit sowie die zeitgemäße Anschaffung des unter anderem für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgestatteten LF 20. Er betonte, dass es in Olpe bei Ersatzbeschaffungen keine politischen Diskussionen gebe - vielmehr sei es selbstverständlich, den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen das notwendige Werkzeug zur Verfügung zu stellen.

Danach dankte der Leiter der Feuerwehr, Christian Hengstebeck, für das neue Einsatzfahrzeug und den Familienangehörigen der Einsatzkräfte. Sie seien es, die den Dienst der Feuerwehrangehörigen überhaupt erst möglich machten.

Zum Abschluss sprach Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und hatte eine besondere Ehrung im Gepäck: Unterbrandmeister Burkhard Wigger wurde für sein außergewöhnliches Engagement während seiner fast 52 aktiven Dienstjahre mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Neben seiner über 30-jährigen Tätigkeit als Gerätewart war er maßgeblich in der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern aktiv. Zudem gilt er als Mitinitiator der Olper First-Responder-Einheit und leistet bis heute zahlreiche Einsatzstunden für die Bevölkerung. Die Anwesenden würdigten diese Auszeichnung mit lang anhaltendem Applaus.

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