FW-OE: Feierstunde der Feuerwehr im Rathaus

Olpe (ots)

Zur jährlichen Ehrung der besonderen Jubilare konnten die Einheitsführer und die Leitung der Olper Feuerwehr insgesamt acht Kameraden und eine Kameradin im Rathaus der Kreisstadt begrüßen. Sie wurden für ihre langjährigen Dienste in der Einsatzabteilung und im Musikzug geehrt.

Zunächst begrüßte Bürgermeister Tobias Schulte die Anwesenden und hielt kurz Rückblick auf die einzelnen Laufbahnen der Feuerwehrangehörigen. Er dankte für den jahrzehntelangen Dienst und wie sich die Jubilare in besonderer Art und Weise für das aufwändige Ehrenamt für die Olper Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben. Nachdem acht Ehrungen ausgesprochen waren, ergriff der Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck das Wort und konnte ebenfalls Bürgermeister Tobias Schulte für 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr ehren.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Matthias Springmann, Michael Süper, Sebastian Scheele, Daniel Lütticke, Alexander Bade, Tobias Schulte und Katja Quast

Für 35-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Marcel Stachelscheid und Andre Miebach

Nach der Ehrung galt es für Bürgermeister Tobias Schulte den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Dirk Meiworm aus seiner Funktion zu entpflichten. Dieser stand auf eigenen Wunsch nach 12-jähriger Funktion nicht weiter zur Verfügung. Bereits am 17.12. hatte der Rat der Stadt Olpe einstimmig die Nachbesetzung von zwei Stellvertretern in der Wehrführung beschlossen.

Dirk Meiworm hat sich in den letzten Jahren wesentlich um die Standortausbildung der Nachwuchsbrandschützer gekümmert, die mittlerweile nicht nur mit der Feuerwehr Drolshagen, sondern auch der Feuerwehr Wenden jährlich durchgeführt wird. Außerdem war er durch seine Funktion als Einheitsführer ABC-Messzug des Kreises Olpe regelmäßig überörtlich unterwegs und baute ein gutes Netzwerk unter den Spezialisten auf. Auch der anwesende Kreisbrandmeister Christoph Lütticke dankte Dirk Meiworm für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre im Kreise der Leiter der Feuerwehren.

Zum Abschluss konnten dann die Kameraden Florian Schröder und Matthias Springmann zu stellvertretenden Leitern der Olper Feuerwehr ernannt werden. Beide sind seit vielen Jahren aktiv und haben bereits in der Vergangenheit gute Führungsarbeit geleistet. Sie sind zudem im Hauptamt bei Berufsfeuerwehren tätig, so dass sie auf eine breite Erfahrung setzen können. Unter großem Beifall der Anwesenden erhielten die Ernannten ihre Urkunde aus den Händen des Bürgermeisters Schulte begleitet mit den besten Wünschen für die kommenden Herausforderungen.

