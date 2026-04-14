Feuerwehr Olpe

FW-OE: Löschfahrzeug aus der Kreisstadt Olpe für die Ukraine

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Olpe (ots)

In der Vergangenheit wurden Einsatzfahrzeuge nach ihrer Außerdienststellung in der Regel meistbietend versteigert. Die Leitung der Feuerwehr schlug nun jedoch vor, das ausgemusterte Löschgruppenfahrzeug der Delbrücker Ukraine-Hilfe zu spenden. Ziel der Organisation ist es, Feuerwehren in der Ukraine mit dringend benötigter Ausrüstung zu unterstützen. Seit Beginn des Krieges hat die Delbrücker Ukraine-Hilfe rund 50 komplett ausgestattete Feuerwehrfahrzeuge sowie feuerwehrtechnische Ausrüstung und medizinische Hilfsgüter im Gesamtwert von über 3,5 Millionen Euro gesammelt und persönlich in die Ukraine gebracht.

Den Beschluss zur Spende fasste der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt bereits im Dezember 2025. Vor Kurzem machte sich schließlich ein Hilfskonvoi auf den Weg in die Ukraine. Mit an Bord waren auch drei Führungskräfte der Feuerwehr Olpe, die das Fahrzeug selbst überführten. Zusätzlich wurden auf dem Fahrzeug ausgemusterte Geräte von Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Olpe verladen.

Nach einer Zwischenübernachtung in Polen führte die Route weiter in die Region Lwiw. Dort wurde das Fahrzeug an einen Vertreter des Zivilschutzes aus der Region Charkiv übergeben, der für die Verteilung der europaweit bereitgestellten Hilfsgüter zuständig ist.

Im Rahmen des Aufenthalts bestand zudem die Möglichkeit, sich in Lwiw über die Strukturen der Feuerwehr und der Zivilschutzeinrichtungen sowie über die entstandenen Kriegsschäden zu informieren. Die Folgen des Krieges waren allgegenwärtig und hinterließen bei allen Beteiligten einen tiefen und nachhaltigen Eindruck.

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