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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vegetationsbrand auf dem Gelände der Zuckerfabrik

Artern (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Montag gegen 20.20 Uhr zu einem Flächenbrand auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Von dem Brand war eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern betroffen. An dem Einsatzort kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, die das Ausbreiten des Brandes sowie das Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern konnten. Der entstandene Sachschaden ist indes unbekannt. Die Ursache des Vegetationsbrandes ist derzeit unklar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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