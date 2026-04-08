Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vegetationsbrand in Naherholungsgebiet Kurler Busch

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Dortmund (ots)

Um 14:50 Uhr ging am Dienstagnachmittag in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus Dortmund Scharnhorst ein. Spaziergänger meldeten eine Rauchentwicklung und Flammen aus einem Schilfgürtel im Naherholungsgebiet Kurler Busch.

Auf der Anfahrt der Feuerwehr war bereits eine Rauchentwicklung zu erkennen. Als die Einheiten der Feuerwache 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst) eintrafen, bestätigte sich diese Meldung als ein ausgedehnter Brand einer Schilffläche. Umgehend leiteten zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung von zwei Seiten des Brandherdes ein. Die Schwierigkeit bestand in der Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke zum Brandherd, die aber schnell aufgebaut werden konnte. Für ausreichend Löschwasser wurde ein Tanklöschfahrzeug mit 10.000 Liter Wasservorrat eingesetzt.

Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Waldgebiet konnte verhindert werden, allerdings brannte ein Großteil der trockenen Schilffläche nieder.

Verletzte Personen gab es keine.

Der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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