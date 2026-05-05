Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefahrgutverstoß bei Verkehrskontrolle festgestellt

Mackenrode (ots)

In der Hauptstraße führten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Dienstagvormittag Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde auch ein Kastenfahrzeug festgestellt, auf dessen Ladefläche ein Plastikcontainer gelagert war. Diesen hatte der Berechtigte zu einer mobilen Dieseltankstelle umfunktioniert. In dem Behältnis lagerte zudem noch Kraftstoff. Das Transportieren von solchen Stoffen gilt als Gefahrgut und ist entsprechend beauflagt. Diesen kam der Fahrzeugführer nicht nach, demzufolge wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

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