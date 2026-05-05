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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Brand - Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Behandlung

Nordhausen (ots)

In der Straße der Einheit kam es am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Ersten Erkenntnissen nach hielt sich eine Gruppe von mehreren Kindern im Alter von etwa 10 Jahren an einer Industriebrache auf. In dem Inneren des brachliegenden Gebäudes entzündeten sie an mehreren Stellen Unrat, welcher durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht werden konnte, ohne dass die Flammen wesentlich auf die Gebäudesubstanz übergreifen konnten. Am Einsatzort wurde ein 11-Jähriger angetroffen. Dieser kam mit dem verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Klinikum. Die Ermittlungen der Nordhäuser Polizei zur Brandstiftung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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