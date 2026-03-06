Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Kindergarten - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern, zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte an der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren grauen Skoda Fabia dort abgestellt und später im Bereich der vorderen rechten Stoßstange Kratzer festgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell