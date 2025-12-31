Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Maßnahmen der Feuerwehr Hamburg zum Jahreswechsel 2025/2026

Zur Bewältigung der besonderen Einsatzlage in der Silvesternacht (von 19:00 bis 07:00 Uhr) trifft die Feuerwehr Hamburg auch in diesem Jahr umfangreiche Vorkehrungen.

Neben der vollständigen Besetzung aller Einsatzdienstfunktionen der Feuer- und Rettungswachen, der Rettungswachen, der Technik- und Umweltschutzwache sowie der Einsatzführungsdienste und der Rettungsleitstelle werden im Brandschutzbereich zusätzliche Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Drehleitern der Berufsfeuerwehr bereitgestellt. Im Rettungsdienst werden weitere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie der Hilfsorganisationen (ASB, DRK, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe) und der Bundeswehr vorgehalten. Die zur Spitzenlastabdeckung vorgesehenen Rettungswagen der Feuerwehr, die sonst in Doppelfunktion mit Gerätewagen besetzt werden, sind in der Silvesternacht fest besetzt, ebenso wie verschiedene Gerätewagen.

Die Freiwillige Feuerwehr stellt eine flächendeckende Einsatzbereitschaft im gesamten Stadtgebiet sicher. Zwei Freiwillige Feuerwehren übernehmen am 31.12.2025 ab 19:00 Uhr die Einsatzbereitschaft von einem Standort der Berufsfeuerwehr.

Diese umfassende Vorhaltung von Einsatzkräften unterscheidet sich deutlich von den Regelabläufen an anderen Tagen und trägt den besonderen Anforderungen der Silvesternacht Rechnung. Die Bemessung der Kräfte orientiert sich an den Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie an der aktuellen Einschätzung der Polizei für den bevorstehenden Jahreswechsel.

Die Maßnahmen konzentrieren sich nicht auf einzelne Stadtteile, sondern die Ressourcen werden bedarfsgerecht über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Für Bereiche mit hohem Personenaufkommen, insbesondere in der Innenstadt, wird zusätzlich ein Sanitätsdienst eingerichtet. Sanitätsstationen in der Budapester Straße (Sporthalle der Beruflichen Schule St. Pauli) und am Ballindamm (vor dem Block House) stehen als erste Anlaufstellen für kleinere Verletzungen und Erkrankungen zur Verfügung. Der Sanitätsdienst für die Großveranstaltung "Silvester in Concert", in der Hafencity, wird durch einen privaten Anbieter sichergestellt.

Einsatzbezogene Presseanfragen werden am Silvesterabend ab 19:00 Uhr unter der Telefonnummer +49 40 42851 5151 beantwortet.

Am Morgen des Neujahrstages veröffentlicht die Feuerwehr Hamburg eine Pressemitteilung mit einer vorläufigen Bilanz der Ereignisse der Silvesternacht.

