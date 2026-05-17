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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (475) Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet nach dem Aufbruch eines Baucontainers in Lehrberg (Lkrs. Ansbach) um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag (13.-15.05.2026) haben Unbekannte mehrere Baumaschinen aus dem Container entwendet.

Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Mi) und 07:30 Uhr (Fr) zu, um den Container, der in der Bauhofstraße aufgestellt ist, gewaltsam zu öffnen. Anschließend entwendeten sie aus dem Container mehrere Baumaschinen samt Zubehör (u.a. Rüttelplatte, Fugenschneider). Der Wert des Diebesguts wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach übernahmen die Spurensicherung und bitten im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise. Zeugen, denen im Bereich der Bauhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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