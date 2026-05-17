Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (474) Mann kletterte über Mauer eines Bankgebäudes - Festnahme
Nürnberg (ots)
Am Samstag (16.05.2026) kletterte ein Mann in der Nürnberger Innenstadt über die Mauer eines Bankgebäudes. Eine Zivilstreife der Polizei hatte dies jedoch beobachten können und nahm den 35-Jährigen fest.
Gegen 00:30 Uhr waren einer Zivilstreife der Polizei zwei Männer aufgefallen, die offenbar über die Mauer eines Bankgebäudes in der Bahnhofstraße klettern wollten. Einen 35-jährigen Ukrainer, der die Mauer bereits überstiegen hatte, nahmen die Beamten unverzüglich fest.
Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden Männer kurz zuvor an der unmittelbar benachbarten Diskothek abgewiesen worden waren. Um sich dennoch Zutritt zu verschaffen, entschlossen sich die beiden über die Mauer des Bankgebäudes zu klettern. Den festgenommenen 35-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.
Erstellt durch: Michael Konrad
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