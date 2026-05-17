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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (477) Pkw kollidierte mit Motorrad - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Schwabach (ots)

Im Bereich von Kammerstein (Lkrs. Roth) ist es am Sonntagabend (17.05.2026) auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Der 63-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten gegen 18:50 Uhr den Notruf der mittelfränkischen Polizei, nachdem es auf der A6 kurz vor der Rastanlage Kammersteiner Land aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen war. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 63-jährige Motorradfahrer von der Fahrbahn geschleudert und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der 39-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt, musste jedoch vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut werden.

Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nehmen derzeit den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Gutachter hinzu, der seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat. Er soll die Beamten bei der Rekonstruktion von Unfallursache und -hergang unterstützen. Derzeit geht die Polizei nach vorliegender Beweis- und Spurenlage davon aus, dass der SUV der Marke Skoda beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Fahrspur von hinten auf das Motorrad auffuhr.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sicher. Die A6 in Fahrtrichtung Amberg war zunächst für mehrere Stunden komplett gesperrt. Seit 21:40 Uhr wird der Verkehr phasenweise auf der rechten Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis zum Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räumarbeiten wird es an der Unfallörtlichkeit weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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