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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (481) Unbekannter verletzt Mann mit Messer - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verletzte am Samstagmorgen (16.05.2026) einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der unbekannte Täter und der 40-jährige griechische Staatsangehörige gegen 05:00 Uhr in der Georg-Strobel-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Mann unvermittelt an und verletzte ihn mit einem Messer im Bauchbereich. Anschließend flüchtete der Täter.

Rettungskräfte versorgten den Geschädigten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - etwa 35 bis 45 Jahre alt
   - circa 165 bis 175 Zentimeter groß
   - dunkle Augen
   - schwarze Haare mit hellen Locken
   - sprach akzentfreies Deutsch
   - blaue Jacke mit unbekanntem Zeichen
   - dunkle Hose, vermutlich Jogginghose mit seitlichen Knöpfen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
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Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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