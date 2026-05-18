Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (481) Unbekannter verletzt Mann mit Messer - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verletzte am Samstagmorgen (16.05.2026) einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der unbekannte Täter und der 40-jährige griechische Staatsangehörige gegen 05:00 Uhr in der Georg-Strobel-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Mann unvermittelt an und verletzte ihn mit einem Messer im Bauchbereich. Anschließend flüchtete der Täter.

Rettungskräfte versorgten den Geschädigten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 35 bis 45 Jahre alt - circa 165 bis 175 Zentimeter groß - dunkle Augen - schwarze Haare mit hellen Locken - sprach akzentfreies Deutsch - blaue Jacke mit unbekanntem Zeichen - dunkle Hose, vermutlich Jogginghose mit seitlichen Knöpfen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell