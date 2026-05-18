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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (480) Unbekannter erbeutete Bargeld - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (18.05.2026) erbeutete ein Unbekannter Bargeld aus einem Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 05:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann über eine Hintertür Zutritt zu einer Supermarktfiliale in der Spitzwegstraße. In den Räumlichkeiten traf er auf eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtete der Mann mit der Beute von mehreren Tausend Euro.

Die Angestellte verständigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über den Notruf, woraufhin sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dennoch gelang es dem Mann unerkannt zu entkommen. Die Angestellte blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 185 cm groß, athletische Statur, komplett schwarz bekleidet. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich und trug eine dunkle Sturmhaube.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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