Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (484) Einbruch in Theater - Polizei bittet um Hinweise

Fürth (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.05.2026) in ein Theater in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher drang zwischen 23:00 Uhr (So) und 06:00 Uhr (Mo) gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude am Comödien-Platz ein. Aus verschiedenen Büros sowie einem Tresor entwendete er anschließend Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie weitere Wertgegenstände. Zudem verursachte der Täter bei dem Einbruch einen Sachschaden, der sich auf mindestens 2000 Euro belaufen dürfte.

Die Kriminalpolizei Fürth sicherte am Tatort Spuren und sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum im Umfeld des Comödien-Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell