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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (485) Fußgänger von Lkw erfasst - 23-Jähriger verstorben

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag (19.05.2026) erfasste ein Lkw im Nürnberger Norden einen 23-jährigen Fußgänger. Der Mann verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Gegen 11:00 Uhr geriet der 23-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der Erlanger Straße. Der Lkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger.

Der Mann erlitt bei dem Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen. Notärzte versorgten ihn noch vor Ort. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Trotz sofortiger intensivmedizinischer Behandlung erlag der Mann seinen Verletzungen.

An der Einsatzstelle waren mehrere Streifenbesatzungen der Nürnberger Polizei vor Ort. Aufgrund der Sperrung der stadtauswärtigen Richtungsfahrbahn kam es auf der Erlanger Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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