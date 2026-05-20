Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (487) Sexuelle Belästigung einer 17-Jährigen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.05.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Röthenbach eine 17-Jährige sexuell. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Schülerin (deutsch) hielt sich gegen 16:45 Uhr im Bereich der Mittelinsel des Bahnhofs Röthenbach auf und wartete auf den Bus (Linie 67), als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf berührte der Mann die Jugendliche auf unsittliche Weise und verließ im Anschluss die Örtlichkeit in Richtung Dombühler Straße.

Personenbeschreibung:

circa 50 - 60 Jahre alt, etwa 175 cm - 180 cm groß, normale Statur, blonde/braune Haare, Halbglatze, kurzer Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Regenjacke.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 -3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

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