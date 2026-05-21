Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (491) Mann in Nürnberg überfallen - Zwei Tatverdächtige festgenommen
Nürnberg (ots)
Mehrere Täter überfielen am Dienstagabend (19.05.2026) einen Mann im Bereich der Bamberger Straße in Nürnberg und beraubten ihn. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Gegen 21:45 Uhr kam es im Bereich der Bamberger Straße im Nürnberger Stadtteil Schnepfenreuth zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen mehrere Personen einen Mann körperlich an. Dabei entwendeten die Täter persönliche Gegenstände des Geschädigten.
Anschließend flüchteten zwei Tatverdächtige mit einem grauen Pkw der Marke Cupra mit tschechischer Zulassung. Weitere mutmaßliche Beteiligte entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich der Schnepfenreuther Hauptstraße durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden.
Dabei stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Die Einsatzkräfte nahmen einen 19-jährigen Iraker sowie einen 19-jährigen Tschechen vorläufig fest.
Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Erstellt durch: Alexander Greil / mc
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