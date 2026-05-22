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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (495) 18-jähriger Nikolai R. aus Georgensgmünd vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Roth (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (21.05.2026) wird der 18-jährige Nikolai R. aus Georgensgmünd (Lkr. Roth) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 18-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Er wurde letztmalig gegen 16:00 Uhr in Rummelsberg (Lkr. Nürnberger Land) gesehen.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden des 18-Jährigen. Eventuell ist Nikolai R. mit einem Fahrrad unterwegs.

Ein Lichtbild des Vermissten sowie eine Personenbeschreibung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/103102/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Roth unter der Telefonnummer 09171-9744-0 der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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