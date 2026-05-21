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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (494) Kirchweihumzug in Nürnberg am 22.05.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (22.05.2026) findet im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf ein Kirchweihumzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Der Umzug wird sich zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke bewegen:

Tiergartenparkplatz Schmausenbuckstraße Richtung Nordwest - Querung Ostendstraße - rechts Mögeldorfer Hauptstraße entgegen der Fahrtrichtung - links Flußstraße - Festplatz am Kirchenberg

Im Umfeld dieser Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich soweit möglich zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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