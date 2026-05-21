Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (494) Kirchweihumzug in Nürnberg am 22.05.2026 - Verkehrslagemeldung
Nürnberg (ots)
Am Freitagabend (22.05.2026) findet im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf ein Kirchweihumzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.
Der Umzug wird sich zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke bewegen:
Tiergartenparkplatz Schmausenbuckstraße Richtung Nordwest - Querung Ostendstraße - rechts Mögeldorfer Hauptstraße entgegen der Fahrtrichtung - links Flußstraße - Festplatz am Kirchenberg
Im Umfeld dieser Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich soweit möglich zu umfahren.
Erstellt durch: Michael Sebald
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