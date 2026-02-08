Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrer unter Cannabis-Einfluss gestoppt

Weida (ots)

Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht vom 07.02.2026 auf den 08.02.2026 auf der B175 zwischen Weida und Burkersdorf einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz führten mit dem Fahrer eines Audi Fahrtauglichkeitstests durch, wobei sich der Anfangsverdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis steht. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. <PS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell