Polizei Münster

POL-MS: Rucksack und Tasche gestohlen - Polizei warnt vor Trickdiebstahl

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstag (21.05.) ist es in einem öffentlichen Parkhaus an der Königsstraße in der Innenstadt zu einem Trickdiebstahl eines Rucksacks samt Inhalt gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Ehepaar an seinem Fahrzeug von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab, Kleingeld aus seiner Hosentasche verloren zu haben. Der 82-Jährige half dem Unbekannten und suchte das vermeintliche Kleingeld unter dem Auto. Als ein zweiter Mann dazu kam, äußerten die beiden Unbekannten, dass der 82-Jährige auf der anderen Fahrzeugseite suchen solle. Plötzlich ergriff einer der Täter den Rucksack des Ehepaars vom Beifahrersitz und die Diebe flüchteten Laut Angaben einer Zeugin war einer der Männer circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug schwarzbraune kurze Haare, hatte ein "ausländisches" Aussehen und war dunkel gekleidet.

Am Freitagmittag (22.05., 12.45 Uhr) wurde eine 84-Jährige während ihres Einkaufs in einem Supermarkt an der Münsterstraße in Wolbeck mehrmals von einem unbekannten Mann angesprochen. Als sie später an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Ledertasche aus ihrer Einkaufstasche entwendet worden war. Die Dame beschrieb den Mann als etwa 60 bis 70 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Jacke.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die weitere Hinweise zu beiden Taten geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen sowie Taschen und Rucksäcke möglichst immer im Auge zu behalten. Achten Sie zusätzlich auf Ihr Umfeld und Auffälligkeiten. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches beobachten oder sich unsicher fühlen, rufen Sie nach Hilfe oder kontaktieren Sie die Polizei.

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