Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger berührt junge Frau im Intimbereich und beleidigt

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026 berührte ein 19-Jähriger um 22:08 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine Frau im Intimbereich. Anschließend beleidigte der aus Afghanistan Stammende die 22-jährige Inderin mit ehrverletzenden Worten. Die junge Frau sprach daraufhin Einsatzkräfte der Bundespolizei an und teilte das Geschehene mit. Die informierten Beamten nahmen sich der Situation sofort an und stellten den Tatverdächtigen. Er wurde für die weiteren polizeilich notwendigen Maßnahmen mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg genommen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,44 Promille. Er erhielt Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung sowie Beleidigung.

