Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert am Albersloher Weg mit achtjährigem Kind

Münster (ots)

Am Sonntagabend (24.05., 19:30 Uhr) ist ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender 66-jähriger Radfahrer am Albersloher Weg in Gremmendorf mit einem ebenfalls radfahrenden achtjährigen Kind zusammengestoßen. Der Junge trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.

Zeugenangaben zufolge fuhr der Achtjährige mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg des Albersloher Wegs in Richtung Innenstadt. Seine Mutter folgte ihm auf einem Pedelec. Der 66-jährige Münsteraner kam ihnen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung stadtauswärts auf seinem Fahrrad entgegen. Als er an dem Kind vorbeifuhr, stürzte er, kollidierte mit dem Achtjährigen und brachte auch ihn zu Fall. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Da der 66-Jährige Anzeichen für den Konsum von Alkohol zeigte, führten die hinzugerufenen Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Den Münsteraner erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

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