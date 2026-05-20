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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Beladener Lkw verunfallt auf B296 - Bergung andauernd

Calw (ots)

Verunfallt ist am Mittwochmittag ein beladener Lkw auf der B296 ohne Fremdbeteiligung.

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 13:30 Uhr ein Lkw-Fahrer die B296 aus Bad Wildbad kommend in Richtung Tübingen. Zwischen Calmbach und Oberreichenbach verlor der 70-jährige Fahrer vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, kippte in einen Graben und kam letztlich auf einem angrenzenden Privatgrundstück zum Stillstand. Der Fahrer wurde beim Unfall nicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme und insbesondere die Bergungsmaßnahmen wurde die B296 ab 15:00 Uhr voll gesperrt. Aktuell dauern die Maßnahmen an. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Baustellen-Lkw ist beladen mit Erdreich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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