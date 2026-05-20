PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 23:15 Uhr einen PKW auf der Dietlinger Straße, der in Schlangenlinien fuhr. Durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnte der 33-jährige Opel-Fahrer kurze Zeit später kontrolliert werden. Dabei stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/themen/suchtmittel/alkohol/).

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:02

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Betrunken verunfallt und geflüchtet

    Kämpfelbach (ots) - Ein stark alkoholisierter Fahrer eines VW-Busses ist am späten Dienstagabend von der Polizei gestoppt worden, nachdem er einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 30-Jährige Fahrer gegen 23:15 Uhr in der Kelterstraße in Kämpfelbach alleinbeteiligt von der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:01

    POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

    Simmersfeld (ots) - Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt. In der Zeit von 8:45 Uhr bis 15:00 Uhr wurden über 1100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Pkw und 17 Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren