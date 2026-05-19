Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

In der Zeit von 8:45 Uhr bis 15:00 Uhr wurden über 1100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Pkw und 17 Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 156 km/h. Ihm droht ein Fahrverbot.

Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen fortgeführt.

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Melanie Konrad, Pressestelle

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