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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

In der Zeit von 8:45 Uhr bis 15:00 Uhr wurden über 1100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Pkw und 17 Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 156 km/h. Ihm droht ein Fahrverbot.

Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen fortgeführt.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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