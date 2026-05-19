Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher stehlen Tresor - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich am frühen Montagmorgen Zutritt zu einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Lomersheim verschafft und einen Tresor mit Bargeld mitgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten zwei unbekannte Personen zwischen 2:00 Uhr und 5:00 Uhr über den Haupteingang in das in der Straße "Im Letten" gelegene Gebäude. Im Inneren wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und ein Tresor aus der Wand gehebelt. Schließlich entwendeten die Unbekannten den kompletten Tresor, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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