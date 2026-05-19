PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher stehlen Tresor - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich am frühen Montagmorgen Zutritt zu einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Lomersheim verschafft und einen Tresor mit Bargeld mitgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten zwei unbekannte Personen zwischen 2:00 Uhr und 5:00 Uhr über den Haupteingang in das in der Straße "Im Letten" gelegene Gebäude. Im Inneren wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und ein Tresor aus der Wand gehebelt. Schließlich entwendeten die Unbekannten den kompletten Tresor, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:01

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Neuenbürg (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Räumlichkeiten eines Restaurants in Neuenbürg eingedrungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 06:00 Uhr Zutritt zu der Gaststätte im Gänsebrunnen. Im Inneren entwendeten die Täter eine ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:34

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsbühne gesucht

    Mühlacker (ots) - Ein Anhänger samt Gelenkteleskoparbeitsbühne ist am Wochenende von bislang unbekannter Täterschaft im Gewerbegebiet "In den Waldäckern" entwendet worden. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Anhänger ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Zeitraum zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag, 8:00 Uhr, wurde durch den oder die Täter die an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren