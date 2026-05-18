Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Neuenbürg (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Räumlichkeiten eines Restaurants in Neuenbürg eingedrungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 06:00 Uhr Zutritt zu der Gaststätte im Gänsebrunnen. Im Inneren entwendeten die Täter eine Geldkassette sowie einen Tresor, in denen sich Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags befand.

Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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