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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Betrunken verunfallt und geflüchtet

Kämpfelbach (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrer eines VW-Busses ist am späten Dienstagabend von der Polizei gestoppt worden, nachdem er einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 30-Jährige Fahrer gegen 23:15 Uhr in der Kelterstraße in Kämpfelbach alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Geländer und einen Infotafel. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Streife des Autobahnpolizeireviers konnte der Mann schließlich auf der Karlsruher Straße in Pforzheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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