Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - erneute großangelegte Kontrollaktion zur Drogenerkennung im Straßenverkehr

Pforzheim (ots)

Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim haben am Dienstag im großen Rahmen eine Kontrolle mit Schwerpunkt Betäubungsmittel an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord durchgeführt.

Im Rahmen einer mehrtägigen Fortbildung der Polizeihochschule zum Thema "Drogenerkennung im Straßenverkehr" wurde am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr erneut eine Kontrollstelle auf dem Pendlerparkplatz eingerichtet. Ziel des Einsatzes war es, die am Seminartag zuvor erlangten schulungstechnischen Erkenntnisgewinne, eingebettet in einen professionellen Gesamtrahmen, praktisch zur Anwendung zu bringen.

Mit rund 76 Beamten verschiedener Polizeipräsidien konnten hierbei insgesamt 143 Personen und über 116 zugehörige Kraftfahrzeuge einer entsprechenden Kontrollmaßnahme unterzogen werden. Der Fokus lag auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Aufgrund konkreter Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung durch berauschende Mittel ordneten die Beamten in 23 Fällen eine Blutentnahme an. Diese konnten direkt vor Ort durch einen ebenso im Einsatz befindlichen Polizeivertragsarzt erfolgen.

Nachfolgende Verstöße konnten festgestellt werden:

Die Beamten leitetet insgesamt 20 Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie drei Strafanazeigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Rauschmitteln ein. Zusätzlich wurden neun allgemeine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt festgestellt. Erwähnenswert hierbei war der Fund von knapp 5 Gramm Kokain im Intimbereich eines Fahrzeugführers. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit einem Rauschgiftspürhund konnten 125,5 Gramm einer bislang unbekannten, pulvrigen Substanz aufgefunden werden. Die Bearbeitung des Rauschgiftfundes wurde durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Über die Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Fahrtauglichkeit hinaus stellten die Entkräfte weitere Verstöße wie beispielsweise viermal Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, viermal nicht vorschriftsmäßige Kindersicherung, ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz oder Mängel bei der Ladungssicherung fest. In zwei Fällen war die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erloschen.

Damit wird deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Überwachung des Straßenverkehrs ist, um Gefahren durch berauschte Fahrzeugführer frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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