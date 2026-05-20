PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - erneute großangelegte Kontrollaktion zur Drogenerkennung im Straßenverkehr

Pforzheim (ots)

Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim haben am Dienstag im großen Rahmen eine Kontrolle mit Schwerpunkt Betäubungsmittel an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord durchgeführt.

Im Rahmen einer mehrtägigen Fortbildung der Polizeihochschule zum Thema "Drogenerkennung im Straßenverkehr" wurde am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr erneut eine Kontrollstelle auf dem Pendlerparkplatz eingerichtet. Ziel des Einsatzes war es, die am Seminartag zuvor erlangten schulungstechnischen Erkenntnisgewinne, eingebettet in einen professionellen Gesamtrahmen, praktisch zur Anwendung zu bringen.

Mit rund 76 Beamten verschiedener Polizeipräsidien konnten hierbei insgesamt 143 Personen und über 116 zugehörige Kraftfahrzeuge einer entsprechenden Kontrollmaßnahme unterzogen werden. Der Fokus lag auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Aufgrund konkreter Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung durch berauschende Mittel ordneten die Beamten in 23 Fällen eine Blutentnahme an. Diese konnten direkt vor Ort durch einen ebenso im Einsatz befindlichen Polizeivertragsarzt erfolgen.

Nachfolgende Verstöße konnten festgestellt werden:

Die Beamten leitetet insgesamt 20 Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie drei Strafanazeigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Rauschmitteln ein. Zusätzlich wurden neun allgemeine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt festgestellt. Erwähnenswert hierbei war der Fund von knapp 5 Gramm Kokain im Intimbereich eines Fahrzeugführers. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit einem Rauschgiftspürhund konnten 125,5 Gramm einer bislang unbekannten, pulvrigen Substanz aufgefunden werden. Die Bearbeitung des Rauschgiftfundes wurde durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Über die Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Fahrtauglichkeit hinaus stellten die Entkräfte weitere Verstöße wie beispielsweise viermal Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, viermal nicht vorschriftsmäßige Kindersicherung, ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz oder Mängel bei der Ladungssicherung fest. In zwei Fällen war die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erloschen.

Damit wird deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Überwachung des Straßenverkehrs ist, um Gefahren durch berauschte Fahrzeugführer frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.oe.sts@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:02

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Betrunken verunfallt und geflüchtet

    Kämpfelbach (ots) - Ein stark alkoholisierter Fahrer eines VW-Busses ist am späten Dienstagabend von der Polizei gestoppt worden, nachdem er einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 30-Jährige Fahrer gegen 23:15 Uhr in der Kelterstraße in Kämpfelbach alleinbeteiligt von der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:01

    POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

    Simmersfeld (ots) - Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt. In der Zeit von 8:45 Uhr bis 15:00 Uhr wurden über 1100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Pkw und 17 Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:56

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher stehlen Tresor - Polizei sucht Zeugen

    Mühlacker (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft hat sich am frühen Montagmorgen Zutritt zu einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Lomersheim verschafft und einen Tresor mit Bargeld mitgenommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten zwei unbekannte Personen zwischen 2:00 Uhr und 5:00 Uhr über den Haupteingang in das in der Straße "Im Letten" gelegene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren