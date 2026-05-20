Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zwei Personen vorläufig festgenommen

Bad Wildbad (ots)

Am Dienstagabend ist es im Bereich des Bahnhofs in Bad Wildbad zu einer Bedrohung gekommen und im weiteren Verlauf zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten gegen 19 Uhr zwei männliche Personen im Alter von 32 und 39 Jahren zunächst in verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit, wobei der 32-Jährige den 39-Jährigen mit einem Messer sowie einer Axt bedrohte.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später vor Ort ein und klärten den Sachverhalt ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann die Gegenstände bereits weggelegt. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde hierbei in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahme störte die Freundin des Tatverdächten die Einsatzmaßnahmen erheblich. Trotz mehrfacher Aufforderung beruhigte sich die Frau nicht und ging schließlich auf die eingesetzten Beamten los.

Auch sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Hierbei versuchte sie sich körperlich den Maßnahmen zu widersetzen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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