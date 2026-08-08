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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte, PM 2

Schwetzingen (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6329425), kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zum Brand einer Gartenhütte. Der Brand wurde zwischenzeitlich gelöscht. Personen wurden keine verletzt. Auch ist die Brandursache unklar, weshalb die Brandermittler des Polizeireviers Schwetzingn die weiteren Ermittlungen aufnehmen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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