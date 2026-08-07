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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Mannheim: Brand eines Sattelaufliegers - Vollsperrung BAB - PM1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB6 auf Höhe Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Süden zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund hierfür ist der Brand eines Sattelaufliegers.

Aufgrund der laufenden Lösch- und Bergungsarbeiten ist die BAB6 derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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