POL-MA: BAB6/Mannheim: Brand eines Sattelaufliegers - Vollsperrung BAB - PM1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es auf der BAB6 auf Höhe Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Süden zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund hierfür ist der Brand eines Sattelaufliegers.
Aufgrund der laufenden Lösch- und Bergungsarbeiten ist die BAB6 derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.
Es wird nachberichtet.
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Matthias Weber
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