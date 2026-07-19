Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Fahrräder entwendet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, drei Fahrräder aus einem Haus in der Barfüßerstraße, wo sie an einem Fahrradständer angeschlossen waren. Es handelt sich um zwei Fahrräder des Herstellers "Cube" in hellgrau/weiß und grau, sowie ein schwarzes "Cannondale" im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-261-0 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweis-Nr. 0180210/2026) zu melden. (tr)

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