Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260715- 0901 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person Bezug zu Nr. 0897- Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ma)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Montag (13. Juli 2026) vermissten Antonio A. wird hiermit zurückgenommen. Herr A. konnte angetroffen werden.

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