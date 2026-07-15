Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260715- 0901 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person Bezug zu Nr. 0897- Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ma)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Montag (13. Juli 2026) vermissten Antonio A. wird hiermit zurückgenommen. Herr A. konnte angetroffen werden.
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