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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260715- 0901 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person Bezug zu Nr. 0897- Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ma)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Montag (13. Juli 2026) vermissten Antonio A. wird hiermit zurückgenommen. Herr A. konnte angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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