LPI-GTH: E-Bike entwendet
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Zwischen Donnerstag, 10.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Siebenbornstraße zu einem Diebstahl. Aus dem Keller wurde ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers "Merida" im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-261-0 entgegen (Hinweis-Nr. 0180609/2026). (tr)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261-0
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
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