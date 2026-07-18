Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Einbrüche in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 17.07.2026 auf den 18.07.2026 ist es im Stadtgebiet Delmenhorst zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Gegen 03:02 Uhr verschaffte sich die Täterschaft unerlaubt Zugang zu einem mobilen Imbisswagen in der Stedinger Straße. Aus dem Inneren wurden Getränkedosen und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Bei dem Einstieg löste die Alarmanlage aus und die so unmittelbar verständigten Polizeikräfte konnten einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe antreffen und kontrollieren. Am frühen Morgen des 18.07.2026 wurden weitere Einbruchdiebstähle bekannt, deren Tatzeitraum jeweils in der Nacht 17./18.07.2026 liegen. In der Stedinger Straße wurden Staubsaugerautomaten an einer SB-Tankstelle aufgehebelt. Hier wurde Münzgeld in geringer Menge entwendet. Weiter wurde in der Schönemoorer Straße in einen Verkaufsstand für Erdbeerprodukte eingedrungen. Hier wurden diverse Flaschen Erdbeersekt entwendet. Ein weiterer Einbruch wurde in einem Restaurant in der Schönemoorer Straße verzeichnet. Hier wurde ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Aus einer Kasse im Inneren wurde durch die Täterschaft Bargeld entwendet. In der Nacht vom 17.07.2026 auf den 18.07.2026, gegen 04:30 Uhr, ist es in der Nutzhorner Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon gekommen.Die unbekannte Täterschaft hat mit einem unbekannten Gegenstand die seitliche Verglasung des Salons eingeschlagen und konnte so ein Fenster öffnen. Ein Täter wurde durch Zeugen während der Tatausführung gestört und floh mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Bereits in der Nacht zuvor kam es in der Stedinger Straße zu einem Einbruch in einen weiteren mobilen Imbisswagen. Die Täterschaft hebelte die Verkaufsklappe des Wagens mit unbekanntem Werkzeug auf und entwendete eine Geldkassette sowie eine Musikbox aus dem Inneren. Ebenfalls am 17.07.2026, in der Zeit von 02:05 Uhr bis 02:20 Uhr, wurden in der Friesenstraße in Delmenhorst durch eine unbekannte Täterschaft mehrere Einwurfautomaten auf dem Gelände einer dortigen Waschanlage aufgehebelt. Aus diesen wurde im Anschluss Münzgeld in unbekanntere Höhe entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

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