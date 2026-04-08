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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer (0085113/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Dienstagvormittag (07.04.2026) gegen 10:30 Uhr kam es in der Zirndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links abbiegen. Ein entgegenkommender 76-jähriger Radfahrer befuhr ebenfalls die Zirndorfer Straße, sodass es beim Abbiegevorgang des Pkw zur Kollision kam. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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