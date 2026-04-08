PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Diebstahl von Kompletträdern (0085060/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 04.04.2026 bis zum 07.04.2026 zahlreiche Kompletträder aus einem Metallcontainer eines Firmengeländes in der Raasdorfer Straße. Hierzu wurde der Container nach bisherigen Erkenntnissen auf bislang unbekannte Weise gewaltsam geöffnet. Es entstand ein geschätzter Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich am Container. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 09:37

    LPI-G: (GRZ) Mehrere Personen missachten Hausverbot (0084151/2026)

    Greiz (ots) - Langenwolschendorf. In der Nacht zum 06.04.2026 hielten sich gegen 01:20 Uhr mehrere Personen im Alter von 25 bis 43 Jahren unberechtigt in einer Spielothek in der Heinrich-Wobst-Straße auf. Nachdem ihnen zuvor das Verlassen der Räumlichkeiten mitgeteilt wurde, kehrten sie erneut zurück und kamen auch einem ausgesprochenen Hausverbot nicht nach. Zudem ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 09:37

    LPI-G: (GRZ) Brand greift auf Garage über (0083775/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Sonntagmorgen (05.04.2026) kam es gegen 07:25 Uhr in Arnsgrün zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Mülltonnen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine angrenzende Garage über. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich an der Garage sowie an weiteren Gegenständen. Verletzt wurde glücklicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren