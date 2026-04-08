Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Diebstahl von Kompletträdern (0085060/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 04.04.2026 bis zum 07.04.2026 zahlreiche Kompletträder aus einem Metallcontainer eines Firmengeländes in der Raasdorfer Straße. Hierzu wurde der Container nach bisherigen Erkenntnissen auf bislang unbekannte Weise gewaltsam geöffnet. Es entstand ein geschätzter Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich am Container. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

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