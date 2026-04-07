Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Mehrere Personen missachten Hausverbot (0084151/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. In der Nacht zum 06.04.2026 hielten sich gegen 01:20 Uhr mehrere Personen im Alter von 25 bis 43 Jahren unberechtigt in einer Spielothek in der Heinrich-Wobst-Straße auf. Nachdem ihnen zuvor das Verlassen der Räumlichkeiten mitgeteilt wurde, kehrten sie erneut zurück und kamen auch einem ausgesprochenen Hausverbot nicht nach. Zudem reagierte einer der beteiligten Personen zunehmend aggressiv gegenüber der Mitarbeiterin der Spielothek, sodass diese infolgedessen die Polizei informierte. Mit Eintreffen der Beamtinnen und Beamten wurde den Personen ein entsprechender Platzverweise erteilt, welchem nachgekommen wurde. Die Ermittlungen wegen eines Hausfriedensbruchs wurden eingeleitet. (SR)

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