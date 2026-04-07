Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Zigarettenautomat gesprengt (0084184/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. In den frühen Morgenstunden des 06.04.2026 kam es gegen 03:55 Uhr gegenüber der Luckaer Straße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen führten bislang unbekannte Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in den Automaten und brachten diesen zur Umsetzung. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 82341465 bei der Polizei zu melden. (SR)

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