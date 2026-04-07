LPI-G: (GRZ) Brand greift auf Garage über (0083775/2026)

Gera (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gera eine Gruppe von 3 Personen in der Nähe eines Nachtclubs in der Geraer Innenstadt. Ein alkoholisierter 25-Jähriger zeigte sich äußerst uneinsichtig und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Daher sollte die Person nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hierbei griff der junge Mann nach dem Arm eines Beamten und leistete gegen die Maßnahme aktiv Widerstand. Er ...

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