LPI-G: (GRZ) Brand greift auf Garage über (0083775/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Sonntagmorgen (05.04.2026) kam es gegen 07:25 Uhr in Arnsgrün zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Mülltonnen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine angrenzende Garage über. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich an der Garage sowie an weiteren Gegenständen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SR)
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