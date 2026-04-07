Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf für Schülerinnen und Schüler

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Gera (ots)

Die Landespolizeiinspektion Gera lädt am 3. Juni 2026 um 18:00 Uhr zu einem Informationsabend für interessierte Schülerinnen und Schüler ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen der Polizeiberuf sowie der Bewerbungsprozess bei der Thüringer Polizei. Während der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden umfassende Einblicke in die vielseitigen Aufgaben im Polizeidienst sowie die Voraussetzungen und Abläufe einer erfolgreichen Bewerbung. Der Infoabend richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Auch Eltern, die ihr Kind bei der Berufsorientierung unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen. Eine gemeinsame Teilnahme ist ausdrücklich erwünscht. Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8291580 oder per Mail berufsberatung.lpig@polizei.thueringen.de für die Veranstaltung anzumelden. Bei Rückfragen können Sie sich ebenfalls gerne über die angegebenen Kontaktdaten an die Landespolizeiinspektion Gera wenden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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