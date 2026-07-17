Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelanhänger löst sich bei Rastanlage auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Tank- und Rastanlage Hasbruch Nord an der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Rastanlage, als sich aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurvenfahrt der Sattelanhänger von der Zugmaschine löste.

Durch den Vorfall entstanden Schäden sowohl am Sattelzug als auch an der Fahrbahn. Die Sattelzugmaschine war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.

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