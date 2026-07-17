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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 +++ Zwei Fahrzeuge beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 24-jähriger Mann aus Brake befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Bundesstraße 212 aus Richtung Wesertunnel kommend in Fahrtrichtung Brake. Im Ausgang einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 39-jährigen Mann geführt wurde.

Infolge des Zusammenstoßes geriet der Sprinter ins Schleudern, drehte sich mehrfach und prallte schließlich gegen die gegenüberliegende Schutzplanke.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Mercedes Sprinter war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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