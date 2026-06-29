Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Am späten Mittwochabend soll sich in der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall zugetragen haben, bei dem ein bislang unbekannter Rollerfahrer beteiligt gewesen und geflüchtet sei. Laut den Schilderungen einer VW-Fahrerin habe sie gegen 23:45 Uhr die Hirschstraße in Richtung Hauptstraße befahren und sei anschließend nach links in die Konrad-Adenauer-Straße abgebogen. Beim Abbiegevorgang sei die 20-Jährige von einem bislang unbekannten Rollerfahrer links überholt worden. Kurz darauf habe der Rollerfahrer verkehrsbedingt anhalten müssen. Nachdem er zunächst wieder beschleunigte und anschließend abrupt abgebremst habe, sei die Polo-Lenkerin dem Roller aufgefahren. Der Rollerfahrer sei infolge der Kollision gestürzt. Als die Heranwachsende aus ihrem Polo ausgestiegen sei, um sich nach dem Gesundheitszustand des Gestürzten zu erkundigen, habe sich der Rollerfahrer jedoch unerlaubt und eilig von der Unfallstelle entfernt. Es soll es sich um einen schwarzen Roller gehandelt haben. Hinweise zur Marke liegen nicht vor. Weil sich der Unfall während des Autokorsos nach dem WM-Spiel Bosnien gegen Katar ereignete haben soll und sich daher einige Verkehrsteilnehmer im Bereich der Unfallstelle befunden hätten, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Rollerfahrer beziehungsweise zu dem schwarzen Roller geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen.

/jg

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