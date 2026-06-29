Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Schmierereien auf fremdem Eigentum - Zeugen gesucht

Oberwolfach (ots)

Am Sonntagmittag soll im Ortsteil Walke von einem bislang Unbekannten ein Zigarettenautomat und die Straße beschmiert worden sein. Gegen 12:20 Uhr meldete eine Anruferin der Polizei einen etwa 30- bis 35-jährigen Mann, der in der Schwarzwaldstraße einen Zigarettenautomaten beschmiert haben soll. Die Zeugin gab an, dass der Mann etwa 180 Zentimeter groß gewesen sei, und neben Badeschuhen und einer langen, dunklen Jogginghose auch einen Kapuzenpullover mit roter "Metallica"-Aufschrift getragen habe. Sein Gesicht soll der mutmaßliche Täter mit einem schwarzen Tuch und einer blauen Atemwegsmaske bedeckt haben. Außerdem soll der Mann eine dunkle Strandmatte mit gelbem Rand und eine weiße Stofftasche mit sich geführt haben. Auf seiner Flucht in Richtung "Am Spinnerberg" soll der Unbekannte dann sein mutmaßliches Tatwerkzeug, einen roten Edding-Acrylmarker, weggeworfen haben. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Nummer 07832 97592-0 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung.

/lh

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