Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, L99 - Lebensgefährlich verletzter Radfahrer nach Unfall auf Kinzigbrücke

Offenburg (ots)

Am Freitagmorgen ist es es auf der Kinzigbrücke zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen, infolgedessen der Radfahrer nun in Lebensgefahr schwebt. Der Fahrer eines Personenbeförderungsunternehmens soll gegen 9:10 Uhr die rechte Spur der L99 zwischen Messekreisel und der Ampelanlage auf der Kinzigbrücke befahren haben, als ein 84 Jahre alter Radfahrer von links nach rechts die Fahrbahn gekreuzt haben soll. Dieser sei dann mit dem Auto seitlich kollidiert und in der Folge gestürzt. Bei seinem Sturz hat sich der Senior lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Schwerverletzte wurde anschließend in eine nahegelegene Klinik verbracht. Den Sachschaden beziffern die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 1.500 Euro.

/lh

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