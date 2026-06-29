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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in Mehrfamilienhaus

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des ersten Obergeschosses bereits in Flammen. Mehrere Personen befanden sich zunächst noch im Gebäude, konnten dieses nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte jedoch unverletzt verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand anschließend unter Kontrolle und löschte das Feuer. Die betroffenen Räumlichkeiten brannten jedoch vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlung. Der Brandort wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg beschlagnahmt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Ermittler des Polizeireviers Offenburg auf etwa 300.000 Euro.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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